Treize victimes après une explosions dans une mine de charbon en Moravie du Nord

Treize mineurs sont morts et dix autres ont été blessés, dont trois gravement, dans une explosion survenue jeudi après-midi dans la mine ČSM de la ville de Karviná, laquelle est située en Moravie-Silésie, non loin de la frontière polonaise. Le bilan est encore provisoire et Ivo Čelechovský, le porte-parole du groupe minier OKD, qui gère la mine, a refusé de le commenter. D'après lui, l’accident aurait été provoqué par un "coup de grisou", c'est-à-dire une explosion de méthane, survenue dans une galerie située à une profondeur de 880 mètres au-dessous du sol. Les victimes sont, pour la plupart, de nationalité polonaise.

Les chefs des gouvernements tchèque et polonais, Andrej Babiš et Mateusz Morawiecki, se rendent ce vendredi sur les lieux de l'accident. Les deux hommes ont déjà exprimé leurs condoléances aux proches des victimes et offert de fournir une aide.