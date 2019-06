Transports : trains et autocars sont annoncés pleins pour la grande manifestation à Prague dimanche

Alors que de 200 000 à 350 000 personnes sont attendues ce dimanche sur l’esplanade de Letná à Prague pour la grande démonstration contre le Premier ministre Andrej Babiš et la ministre de la Justice Marie Benešová, les sociétés ferroviaires et de transport en autocars ont fait savoir que de nombreuses lignes en provenance d’un peu partout en province étaient déjà complètes et que les réservations continuaient d’être supérieures à la normale. L’information a été communiquée par l’agence de presse ČTK, ce mercredi, selon laquelle la demande en provenance notamment des grandes villes de Moravie était importante.

Comme lors des précédentes manifestations qui se sont tenues dans le centre de Prague depuis la fin du mois d’avril, celle-ci est organisée par l’association citoyenne Un million de moments pour les citoyens (Milion chvilek pro demokracii). Il devra s’agir du plus important rassemblement en République tchèque depuis la chute du régime communiste il y a trente ans.