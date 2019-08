Transports : à Prague, le taxi entre le centre-ville et l’aéroport reste bon marché

Prague est la cinquième ville la moins chère en Europe pour un aller-retour en taxi depuis le centre-ville jusqu’à l’aéroport. L’information a été communiquée par la société néerlandaise Taxi2Airport.com, qui a comparé les prix dans plusieurs grandes villes européennes.

Lisbonne, où l’aéroport se trouve à proximité du centre-ville, arrive en tête du classement, tandis qu’Amsterdam est la ville la plus chère, avec Londres et Stockholm. En Europe, seule la capitale portugaise et Istanbul proposent un tarif au kilomètre inférieur à 50 centimes d’euro. Derrière, Madrid arrive en troisième position.