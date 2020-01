Transport routier : les camionneurs slovaques bloquent les passages frontaliers

Deux semaines après leur dernière action de ce type, les transporteurs routiers slovaques bloqueront de nouveau les passages frontaliers, ce mardi après-midi, avec la République tchèque, la Pologne et la Hongrie. Ils reprochent aux ministères des Transports et des Finances de refuser de rajuster le système de péage et la taxe routière.

Lundi soir, l’Union des transporteurs de Slovaquie (UNAS) a précisé que les protestations, qui se tiennent à un mois des élections législatives, n’entraveront pas la circulation des véhicules particuliers. Par ailleurs, seuls certains passages frontaliers seront bloqués.