Transport aérien : Prague négocie l’ouverture d’une ligne directe à destination d’Atlanta

L’aéroport Václav Havel de Prague lance un partenariat avec l’aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, le plus fréquenté au monde. Des négociations sur l’ouverture d’une nouvelle ligne directe entre Prague et Atlanta ont également été entamées. L’information a été publiée ce lundi par la direction de l’aéroport de Prague. Actuellement, celui-ci assure trois vols directs à destination des Etats-Unis.

Plus de 107 millions de passagers ont transité par l’aéroport d’Atlanta en 2018 et 16,8 millions par celui de Prague, ce qui est un record pour le principal aéroport tchèque. Pendant la période estivale, qui a commencé fin mars, il est possible de rejoindre 162 destinations dans 54 pays du monde depuis la capitale tchèque, soit 14 de plus qu’auparavant.