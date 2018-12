Transport aérien : ČSA va supprimer ses lignes historiques entre Prague, Ostrava et Bratislava

ČSA – Czech Airlines supprimera ses vols intérieurs entre Prague et Ostrava, ainsi qu’entre Prague et Bratislava et entre Bratislava et Košice en Slovaquie à compter de janvier prochain. L’information a été mise en ligne, ce mercredi, sur le site de transports www.zdopravy.cz et confirmée par l’attachée de presse de la compagnie aérienne tchèque. Seule la ligne entre Prague et Košice, dans l’est de la Slovaquie, villes distantes de 520 kilomètres, sera maintenue.

Actuellement, ČSA propose quatre vols hebdomadaires entre Prague et Ostrava et trois allers-retours entre les capitales tchèque et slovaque. La ligne entre Prague et Bratislava a été la première mise en service par ČSA lors de sa fondation en 1923. Ces changements dans le programme des vols s’inscrit dans le cadre de la prise de contrôle du capital de la compagnie par Travel Service, qui opère sous la marque commerciale SmartWings, qui est basée en République tchèque.