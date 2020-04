Transfert de plasma sanguin : lancement d’un essai clinique à Prague

Alors qu’une course contre la montre est engagée dans différents endroits du monde pour trouver un remède contre le Covid-19, les médecins en République tchèque pourraient recourir prochainement à la méthode de transfert du plasma sanguin de personnes guéries vers des malades en phase aiguë. Des préparatifs sont en cours pour le lancement d’un essai clinique, a fait savoir le médecin en chef de la Clinique d’anesthésiologie, de réanimation et de médecine intensive de l’Hôpital universitaire de Motol à Prague, qui est le plus grand centre hospitalier en République tchèque.

Le plasma est une partie du sang qui contient des anticorps après une maladie. Cette technique s'est déjà avéré efficace, dans des études à petite échelle, contre d'autres maladies infectieuses comme Ebola ou le SRAS et des essais sont déjà menés aux Etats-Unis et en Chine notamment, un autre le sera également en France prochainement.