Trafic de drogue: la police démantèle un réseau en Moravie

21 personnes interpellées et 25 plantations illégales de marijuana découvertes: c'est le bilan de l'opération menée par plus de 200 policiers en Moravie, dans l'Est du pays, pour démanteler un réseau de trafic de drogue, organisé principalement à partir d'Ostrava.

14,5kg de marijuana et d'autres drogues, notamment de la cocaïne et de l'extasy, ont été saisis pendant cette opération, selon les informations communiquées par la police.

Le réseau avait des ramifications internationales, avec de la drogue écoulée également dans les pays voisins que sont la Pologne et la Slovaquie.