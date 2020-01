Tourisme : la mairie de Prague durcit les conditions de bail pour ses locaux commerciaux

"C'est la fin de ka vente de poupées russes et autres chapkas russes dans les locaux municipaux ! Nous avons adopté de nouvelles conditions pour la conclusion de contrats de location. Le prix n'est plus le seul critère et d'autres seront pris en compte : le type de commerce et l'apport potentiel pour les Pragois ou encore le niveau d'expérience du locataire", a indiqué le maire de Prague en cette fin de semaine sur Twitter.

Mais Zdeněk Hřib (Pirate) ajoute que "la bataille n'est pas gagnée pour autant, car la majorité de ce qui nuit à l'image de Prague se passe dans des locaux privés. Mais nous prévoyons d'autres mesures et allons rendre Prague aux Pragois étape par étape".