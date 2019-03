Tour de France : Škoda restera un partenaire majeur au moins jusqu’en 2023

Partenaire du Tour de France cycliste depuis quinze ans, Škoda Auto a prolongé le contrat qui le lie à A.S.O., la société organisatrice de l’épreuve, de cinq années supplémentaires jusqu’en 2023. L’annonce a été faite ce mercredi en marge de du Salon de l’automobile à Genève. La filiale tchèque du groupe Volkswagen, qui fournit les véhicules des équipes, des commissaires de course et des organisateurs, tout en parrainant également le maillot vert du classement par points (meilleur sprinter), compte parmi les principaux sponsors de la Grande Boucle.

Le nouveau partenariat entre Škoda, qui a connu ses premières réussites grâce à la production de vélos à la fin du XIXe siècle, et A.S.O. s'étend désormais à deux nouvelles courses, en plus de celles déjà parrainées. Paris-Tour et le Tour de Catalogne s'ajouteront à la Vuelta (Tour d’Espagne), Paris-Nice, au Critérium du Dauphiné, à Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.