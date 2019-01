Tomáš Petříček entame une visite en Ukraine, dont la sécurité est une priorité pour la diplomatie tchèque

Le ministre des Affaires étrangères tchèque s’envole, ce dimanche, pour une visite en Ukraine au cours de laquelle il rencontrera notamment le président Petro Porochenko, son homologue Pavlo Klimkine, le président du Parlement Andriy Paroubiy ou encore des représentants des Tatars de Crimée, qui protestent contre l’annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne.

Tomáš Petříček a indiqué que le soutien de l’unité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine, des réformes et des relations entre Prague et Kiev feraient des principaux thèmes de ces rencontres. Mardi, le chef de la diplomatie se rendra dans l’est de l’Ukraine, y compris au port de Marioupol, théâtre en novembre dernier d’une confrontation militaire ouverte entre Kiev et Moscou.

En décembre dernier, lors d’une entrevue avec le chef de la diplomatie ukrainienne à Bruxelles en marge de la réunion des chefs de la diplomatie des Etats membres de l’OTAN et des pays partenaires, Tomáš Petříček avait déclaré que l’Ukraine avait besoin de savoir que les pays occidentaux, y compris la République tchèque, percevaient les graves menaces en provenance de la Russie. « La sécurité ukrainienne est dans une certaine mesure notre sécurité aussi, c’est un pays dans le voisinage direct de l’Union européenne », avait-il affirmé.