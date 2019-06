Tian An Men 1989: le MAE tchèque rend hommage aux victimes

Ce mardi marque le trentième anniversaire des événements survenus dans la capitale chinoise. Un 4 juin commémoré également par le ministère tchèque des Affaires étrangères.

"Le trentième anniversaire de la répression violente sur la Place Tian An Men à Pékin est aujourd'hui l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont payé le prix le plus fort dans leur quête de liberté et de démocratie. Les droits humains étaient, sont et seront une part importante des relations tchéco-chinoises", peut-on lire dans le communiqué publié ce mardi matin par le ministère.