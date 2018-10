The Cure annoncé à la prochaine édition du festival Colours of Ostrava

Le festival Colours of Ostrava, plus important festival de musique actuelle en République tchèque, connaît sa tête d'affiche pour son édition 2019 : il s'agira de The Cure, dont la présence a été annoncée mercredi par les organisateurs de l'événement. Ceux-ci étaient plutôt contents d'avoir attiré le mythique groupe de rock britannique, fondé dans les années 1970 autour de la figure de Robert Smith. "The Cure fait partie des plus grandes légendes de la musique mondiale, ils ont influencé des générations de musiciens et de groupes", a notamment noté Zlata Holušová, la directrice de Colours of Ostrava. "Ils ont beau fêter leurs 40 ans cette année, ils ne vieillissent pas", a-t-elle ajouté.

La 18e édition du festival, organisé sur un ancien site industriel de la métropole de Moravie-Silésie, aura lieu du 17 au 20 juillet. En quatre jours, quelque 120 groupes devraient se produire à cette occasion.