Terrorisme : les deux suspects irakiens transférés en Autriche

Les deux ressortissants irakiens soupçonnés d’activités terroristes et interpellés, la semaine dernière, par la police tchèque à l’aéroport de Prague, ont été transférés, mardi en Autriche. L’information a été communiquée ce mercredi par la porte-parole du président de la police, Lenka Sikorová.

L’homme et la femme, âgés respectivement de 30 et 27 ans, avaient été placés en détention provisoire à Prague. Ils ont donné leur accord pour être transférés en Autriche, où ils font l’objet de poursuites pour leur appartenance supposée à un groupe terroriste et financement d’activités terroristes.