Terrorisme : à Prague, les deux suspects irakiens ont été placés en détention provisoire

Les deux ressortissants irakiens soupçonnés d’activités terroristes et interpellés par la police tchèque mercredi à l’aéroport de Prague, ont été placés en détention provisoire, ce vendredi. Lhomme et la femme, âgés respectivement de 30 et 27 ans, ont donné leur accord pour être transférés en Autriche, où ils font l’objet de poursuites pour leur appartenance supposée à un groupe terroriste et financement d’activités terroristes.

A Prague, ils ont été arrêtés sur la base d'un mandat d'arrêt européen délivré par l'Office fédéral pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme à Vienne. Avant cela, en Autriche, un autre Irakien, soupçonné d'« attaques terroristes » en Allemagne, avait été interpellé lundi.