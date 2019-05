Tensions avec l’Iran : l’Armée tchèque maintient ses soldats en Irak

Les soldats tchèques restent en Irak malgré la dégradation de la situation dans la région causée par l’escalade de la tension entre les Etats-Unis et l’Iran. Alors que l’Allemagne et les Pays-Bas ont décidé, mercredi, de suspendre jusqu’à nouvel ordre leurs formations militaires en Irak, l’Armée tchèque, elle, a fait le choix de maintenir la soixantaine de soldats qui opèrent actuellement dans le pays. Le ministère de la Défense a précisé que « des mesures adéquates ont été adoptées » et que l’Armée était prête à réagir en cas de besoin.

L’Armée tchèque est présente en Irak depuis plusieurs années, notamment pour l’entraînement des pilotes irakiens des avions tchèques d’attaque au sol L-159. Deux autres équipes composées de spécialistes des armes chimiques et de policiers militaires opèrent également sur place.