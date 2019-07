Tennis – Wimbledon : une paire tchèque remporte le tournoi du double juniors

Jonáš Forejtek, 18 ans, et Jiří Lehečka, 17 ans, ont remporté, ce dimanche, la finale du double masculin junior de Wimbledon. En finale, la paire tchèque, tête de série n° 1 du tournoi, a battu le Canadien Liam Draxl et l’Américain Govind Nanda en deux sets (7-5, 6-4).

Il s’agit du premier titre de l’histoire d’une équipe tchèque dans cette épreuve sur le gazon londonien. A noter que Forejtek et Lehečka étaient également respectivement têtes de série n° 2 et 5 dans le tournoi de simple junior. Ils ont toutefois été éliminés dès les premier et deuxième tours.

Ce dimanche, Barbora Strýcová, demi-finaliste du tournoi du simple dames, disputera elle aussi la finale du double dames. En cas de victoire avec sa partenaire taiwanaise, elle deviendra numéro une mondiale.