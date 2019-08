Tennis – US Open : Petra Kvitová éliminée dès le 2e tour

Il ne reste déjà plus que deux joueuses tchèques en lice à l’US Open, quatrième tournoi du Grand Chelem de la saison. Petra Kvitová, tête de série n° 6, a été battue par l’Allemande Andrea Petkovic en deux sets (4-6, 4-6), jeudi, signant ainsi sa plus mauvaise performance à New York de ces huit dernières années. Kristýna Plíšková, sœur jumelle de Karolína, a elle aussi été sortie en deux manches par la Belge Elise Mertens (2-6, 2-6).

Karolína Muchová s’est en revanche qualifiée pour le 3e tour en venant à bout de la Taiwanaise Su-Wei Hsieh en trois sets (6-1, 4-6, 7-6). Ce vendredi, elle défiera l’Américaine Serena Williams. Avant cela, Karolína Plíšková, tête de série n° 3 et finaliste du tournoi en 2016, affrontera la Tunisienne Ons Jabeur.