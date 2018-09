Tennis - US Open : les espoirs tchèques en double féminin

S'il n'y a plus de joueur tchèque dans les circuits en simple de l'US Open, il reste des espoirs en double féminin. Ce jeudi, Kateřina Siniaková et Barbora Krejčíková affrontent la paire constituée de l'Australienne Ashleigh Barty et de l'Américaine Coco Vandeweghe pour tenter d'accéder à la finale du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Pour atteindre le dernier carré, les Tchèques ont dominé la Belge Elise Mertens et la Néerlandaise Demi Schuurs (2-6, 7-6 et 6-3). La tâche n'a pas été aisée puisque les deux joueuses tchèques ont dû sauver une balle de match.

Kateřina Siniaková et Barbora Krejčíková réalisent en double une saison exceptionnelle puisqu'elles ont déjà gagné Roland-Garros et Wimbledon.