Tennis – Séoul : Muchová en finale

Tête de série No 3, Karolína Muchová, s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Séoul après sa victoire contre la Chinoise Yafan Wang, tête de série No 8. La Tchèaue est venue à bout de son adversaire en deux sets (7-6, 6-4) et 2h02.

Karolína Muchová continue sur sa jolie lancée de la saison, après être parvenue en finale à Prague en mai dernier et en quarts de finale de Wimbledon.