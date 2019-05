Tennis – Rome : Kvitová abandonne, Plíšková qualifiée pour les quarts, Vondroušová élimine Halep

La joueuse de tennis tchèque Petra Kvitová a dû abandonner la partie, jeudi, lors des huitièmes de finale du tournoi de Rome qui l'opposaient à Maria Sakkari. Blessée à la jambe gauche, la No 5 mondiale et tête de série No 2 a lâché l'affaire dans le troisième set (7-5, 5-7, 4-0 ab) dans la capitale italienne.

De son côté, la Tchèque Karolína Plíšková, tête de série n°4 du tournoi, s'est difficilement débarrassée, non sans difficulté, de l'Américaine Sofia Kenin (n°37) en trois sets (4-6, 6-4, 6-3). En quart de finale du tournoi, la Tchèque sera opposée à Victoria Azarenka (n°51).

C'est la deuxième fois de la saison que Markéta Vondroušová (44e) se paye la No 3 mondiale Simon Halep qui était pourtant à deux doigts de reprendre sa place de No 1. La jeune joueuse tchèque de 19 ans a éliminé son adversaire en trois sets (2-6, 7-5, 6-3) et en 2h12 de jeu. Elle l'avait déjà dominée en trois manches à Indian Wells cette année, pour leur premier duel.