Tennis – Roland-Garros : Markéta Vondroušová en quarts de finale !

Encore une jolie victoire dans le tableau féminin tchèque, malgré l'élimination rapide des favorites, Petra Kvitová et Karolína Plíšková : Markéta Vondroušová s'est qualifiée ce dimanche pour le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem en expédiant la Lettonne Anastasija Sevastova en deux sets (6-2, 6-0) et 59 minutes de jeu.

Depuis l'Open d'Australie, la jeune Tchèque de 19 ans, ancienne vainqueure de Roland-Garros en double, peut se targuer d'un joli parcours avec 25 victoires pour cinq défaites et une accession au minimum en quarts de finale dans tous les tournois disputés. Sur ses quatre matches à Roland-Garros, elle n'a pas passé plus d'1h30 sur le court et n'a perdu aucun set jusqu'à présent.