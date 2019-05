Tennis – Roland-Garros : Karolína Plíšková qualifiée pour le deuxième tour ; Petra Kvitová forfait

Karolína Plíšková, toute nouvelle No 2 mondiale et récente lauréate du tournoi de Rome s’est qualifiée dimanche pour le deuxième tour de Roland-Garros. La Tchèque de 27 ans a battu l’Américaine Madison Brengle (99e) en deux sets 6-2, 6-3 et en une heure de jeu.

Elle affrontera au deuxième tour la qualifiée slovaque Kristína Kučová, qui a éliminé dimanche une ancienne lauréate du tournoi, la Russe Svetlana Kuznetsova.

Petra Kvitova, tête de série n°6, a pour sa part déclaré forfait pour le premier tour de Roland-Garros en raison d'une douleur au bras gauche. La Tchèque devait affronter Sorana Cirstea ce lundi. C'est le deuxième forfait tchèque de ce tournoi, après celui de Tomáš Berdych, il y a quelques jours. L'ancien No 4 mondial, aujourd'hui relégué à la 100e position, souffre régulièrement d'une blessure au dos.