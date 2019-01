Tennis : Petra Kvitová renonce à participer au premier tour de la Fed Cup en février

Finaliste de l'Open d'Australie de tennis samedi à Melbourne, la joueuse de tennis tchèque Petra Kvitová a décidé de ne pas participer au match du premier tour de la Fed Cup contre la Roumanie. Au premier tour, les Tchèques accueilleront les Roumaines les 9 et 10 février à Ostrava. Petra Kvitová a choisi de se concentrer sur la defense de ses titres à Saint-Pétersbourg et Doha, des matches qu’elle doit jouer précisément avant et après ce premier tour de la Fed Cup.

La République tchèque est tenante du titre en Fed Cup. Elle a battu les Etats-Unis 3-0 en finale, le 11 novembre dernier à Prague. Sélectionnée pour cette finale, Kvitová n'avait finalement pas pu jouer, victime d'une infection virale. Les Tchèques ont remporté 6 des 8 dernières éditions de la Fed Cup.