Tennis – Open d’Australie : Plíšková rejoint Kvitová en demi-finales

Après Petra Kvitová mardi, Karolína Plíšková s’est à son tour qualifiée pour les demi-finales de l’Open d’Australie de tennis en battant l’Américaine Serena Williams en trois sets (6-4, 4-6, 7-5), ce mercredi à Melbourne. Menée cinq jeux à un dans la troisième manche, la Tchèque a sauvé quatre balles de match avant de finalement s’imposer en remportant six jeux consécutifs. En demi-finales, elle sera désormais opposée à la Japonaise Naomi Osaka, 4e mondiale et vainqueur du dernier US Open, qui a dominé l’Ukrainienne Elina Svitolina en deux sets (6-4, 6-1) dans l’autre quart de finale du jour.

C’est la première fois depuis Wimbledon en 2014 que deux joueuses tchèques figurent dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. Kvitová et Plíšková, vainqueurs respectives des tournois de Sydney et de Brisbane en début de saison, disputeront leur demi-finale ce jeudi. En cas de qualification pour la finale, l’une comme l’autre peuvent également espérer terminer la quinzaine à Melbourne dans le fauteuil de numéro un mondiale.