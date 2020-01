Tennis – Open d'Australie : Petra Kvitová en quarts !

Finaliste l'an dernier à Melbourne, Petra Kvitová continue sur sa belle lancée et accède aux quarts de finale de l'Open d'Australie. Elle a battu ce dimanche la Grecque Maria Sakkari : 6-7(4) 6-3 6-2.

Dans un tableau féminin qui a déjà perdu six de ses dix premières têtes de série, la Tchèque, 8e mondiale, devrait affronter au prochain tour la désormais favorite Ashleigh Barty, no 1 mondiale et portée par son public.