Tennis – Open d'Australie : Karolína Plíšková éliminée dès le troisième tour

Grosse surprise à Melbourne, avec l'élimination dès le troisième tour de la numéro 2 mondiale Karolína Plíšková, battue par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) en 2h25. Son élimination prématurée s'ajoute à celles la veille de la tenante du titre Naomi Osaka et de Serena Williams qui visait un 24e titre du Grand Chelem.

Plíšková met ainsi un terme brutal a une jolie série à l'Open d'Australie : depuis 2013, elle avait toujours progressé ou fait au moins aussi bien d'une année sur l'autre. Eliminée au premier tour en 2013, elle avait atteint le second en 2014, puis le troisième en 2015 et 2016, les quarts de finale en 2017 et 2018, et les demi-finales en 2019.