Tennis – Miami : Karolína Plíšková qualifiée pour la finale!

Karolína Plíšková sera la première joueuse tchèque de l’histoire à disputer la finale du tournoi de Miami, un des plus importants de la saison après les quatre épreuves du Grand Chelem. La Tchèque s’est qualifiée, dans la nuit de jeudi à vendredi, en battant Simona Halep en deux sets (7-5, 6-1) et 1h08 de jeu, empêchant ainsi la Roumaine de retrouver le fauteuil de numéro un mondiale.

En finale, samedi, la plus importante pour elle depuis sa participation à la finale de l’US Open en 2016, Karolína Plíšková, actuelle 7e mondiale et tête de série n° 5 du tournoi californien, sera opposée à l'Australienne Ashleigh Barty, qui a dominé l'Estonienne Anett Kontaveit en deux sets (6-3, 6-3) dans l’autre demi-finale. En cas de succès, Plíšková remportera le treizième titre de sa carrière et progressera de cinq rangs au classement de la WTA.