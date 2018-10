Tennis – Masters : mardi noir pour Kvitová et Plíšková

Mauvaise journée pour les Tchèques en lice au Masters de tennis à Singapour. Petra Kvitová et Karolína Plíšková ont toutes deux été battues, ce mardi, pour leur deuxième match de groupe. La première a été dominée par la Danoise Caroline Wozniacki, tenante du titre, en trois sets (5-7, 6-3, 2-6) et a ainsi concédé une deuxième défaite dans le tournoi, tandis que la seconde, qui avait remporté son match inaugural dimanche, s’est inclinée contre l’Ukrainienne Elina Svitolina, là aussi en trois manches (3-6, 6-2, 3-6).

Kvitová, lauréate en 2011, et Plíšková s’affronteront désormais jeudi pour leur troisième et dernier match de groupe. En cas de victoire, Plíšková sera qualifiée pour les demi-finales du tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses de la saison. Malgré ses deux défaites, Kvitová conserve elle aussi encore un petit espoir de rejoindre le dernier carré. Pour cela, elle devra non seulement battre sa compatriote en deux sets, mais aussi espérer une victoire de Svitolina aux dépens de Wozniacki dans l’autre match.