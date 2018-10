Tennis - Masters féminin : Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková échouent en finale du double

Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková se sont inclinées dans la finale du double du Masters féminin disputé à Singapour, tournoi qui réunit les huit meilleures paires de la saison écoulée. La paire tchèque, qui a vécu une année très fructueuse avec les victoires obtenues à Roland-Garros et à Wimbledon, s'est inclinée face au couple formé par la Française Kristina Mladenovic et par la Hongroise Timea Babos (4-6, 5-7).

Les deux joueuses, âgées de 22 ans, terminent néanmoins la saison à la première place du classement WTA en double. La dernière Tchèque à avoir réalisé cette performance est Helena Suková, il y a 26 ans.