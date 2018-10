Tennis : les Tchèques seront au complet pour la finale de la Fed Cup

L’équipe de République tchèque de tennis sera représentée par ses meilleures joueuses pour la finale de la Fed Cup contre les Etats-Unis, qui se tiendra à Prague les samedi 10 dimanche 11 novembre prochains. Déjà présentes lors de la demi-finale victorieuse contre l’Allemagne, Petra Kvitová, Karolína Plíšková, qui ont toutes deux participé au Masters à Singapour la semaine dernière, Kateřina Siniaková et Barbora Strýcová ont de nouveau été sélectionnées par le capitaine Petr Pála. L’annonce de la sélection a été faite ce mercredi.

En revanche, les Américaines devront faire sans leurs meilleures joueuses actuelles Serena Williams et Coco Vandewegh, ainsi que Sloane Stephens et Madison Keys. Danielle Collins (actuelle 35e mondiale), Sofia Kenin (48e), Alison Riske (63e) et la spécialiste du double Nicole Melichar seront ainsi donc probablement retenues. Les Tchèques figurent en finale de la Fed Cup pour la sixième fois au cours de ces huit dernières années. Elles ont remporté la compétition en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016.