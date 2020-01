Tennis : Kvitová et Plíšková promettent des dons aux victimes des incendies en Australie

A l’instar des autres stars du sport mondial, les joueuses tchèques de tennis Karolína Plíšková (n°2) et Petra Kvitová (n°7) se mobilisent pour aider les victimes des incendies ravageurs en Australie qui ont fait 24 morts depuis septembre. Elles ont promis de verser respectivement 200 et 150 dollars australiens (environ 125 et 94 euros) pour chaque ace réussi lors de leurs matchs disputés prochainement en Australie.

Dimanche, la numéro 1 mondiale de tennis australienne Ashleigh Barty a s’est engagée à faire don de ses gains du tournoi de Brisbane à la Croix-Roug afin d'aider les victimes des incendies.