Tennis – Fed Cup : la République tchèque éliminée au premier tour

Tenante de la Fed Cup, la République tchèque a été éliminée au premier tour de la compétition par la Roumanie qui s'est imposée 3 à 2 grâce à sa victoire dans le double, dimanche soir à Ostrava, en Moravie du Nord. Les Roumaines Irana Begu et Monica Niculescu ont battu les Tchèques Barbora Krejčíková et Katerina Siniaková 6-7 (2/7), 6-4, 6-4, après une bataille de près de trois heures.

La Roumanie se rendra donc en France pour disputer la demi-finale, les 20 et 21 avril.

Après les deux premiers simples de samedi, les Tchèques et les Roumaines ont été à égalité. Dimanche après-midi, Simona Halep a donné le second point à son pays en battant Karolína Plíšková 6-4, 5-7, 6-4, après avoir déjà pris le meilleur sur Kateřina Siniaková samedi. Siniaková a ensuite redonné espoir à la République tchèque en dominant la Roumaine Mihaela Buzarnescu (6-4, 6-2). Les Tchèques ont finalement perdu le double décisif. Elles ont remporté six fois la compétition depuis 2011.