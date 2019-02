Tennis – Fed Cup : la République tchèque a égalité avec la Roumanie au premier tour

Après les deux premiers simples, la République tchèque et la Roumanie sont dos à dos lors du premier tour de Fed Cup. Karolína Plíšková a dominé Mihaela Buzarnescu (6-1, 6-4) mais la numéro 1 roumaine Simona Halep a égalisé face à Kateřina Siniáková (6-4, 6-0).

Tenantes du titre, les Tchèques retrouveront leurs adversaires à Ostrava dimanche pour les simples et doubles restants. La République tchèque joue sans la favorite Petra Kvitová qui avait en effet décidé de ne pas y participer, choisissant de se concentrer sur la défense de ses titres à Saint-Pétersbourg et Doha. Les Tchèques ont remporté six des huit dernières éditions de la Fed Cup.