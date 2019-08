Tennis - Cincinnati : Karolína Plíšková éliminée en quarts

Elimination surprise de la No 3 mondiale, Karolína Plíšková, en quarts de finale du tournoi de tennis de Cincinnati. La Tchèque manque ainsi une occasion de grimper dans le classement, après sa défaite face à la Russe Svetlana Kuznetsova (153e), après un match de 2h16 (3-6, 7-6 [2], 6-3).

La Tchèque avait pourtant fait le plus dur en début de match et semblait tranquillement se diriger vers un choc décisif pour le classement WTA face à la No 2 mondiale Ashleigh Barty. Mais, alors qu'elle servait pour le match à 5-4 dans la deuxième manche, elle a subitement commencé à déjouer, laissant son adversaire revenir dans le match. Agée de 27 ans, Karolína Plíšková n'a jamais remporté de tournoi de Grand Chelem.