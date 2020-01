Tennis – Brisbane : deux Tchèques qualifiées pour les demi-finales

Y aura-t-il une finale tchéco-tchèque au tournoi de Brisbane ? C’est une possibilité suite à la qualification de Petra Kvitová et de Karolína Plíšková pour les demi-finales.

Petra Kvitová (tête de série No 5) s’est qualifiée ce vendredi pour les demi-finales du tournoi WTA de Brisbane. La Tchèque a dominé en deux sets celle qui avait fait tomber Maria Sharapova et Ashleigh Barty, Jennifer Brady : 6-4, 6-2 en 1h19. En demi-finale, elle affrontera la tête de série No 8, Madison Keys qui s’est défaite de sa compatriote américaine Danielle Collins (27eme) en deux sets 6-4, 6-1 et 1h07.

La tenante du titre Karolína Plíšková est, pour sa part, venue à bout de l’Américaine Alison Riske en deux sets (7-6, 6-3) et affrontera la Japonaise Naomi Osaka.