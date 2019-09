Tennis : blessée, Markéta Vondroušová met fin à sa saison

On ne reverra hélas pas Markéta Vondroušová sur les courts de tennis cette année. La finaliste du dernier Roland-Garros a annoncé qu'elle avait été opérée du poignet gauche, douloureux depuis plusieurs mois. « Tout s'est bien passé et j'ai besoin de repos maintenant. La saison 2019 est donc terminée pour moi mais j'ai hâte de revenir. On se voit en 2020, en pleine forme », a-t-elle écrit, mardi, sur les réseaux sociaux.

La Tchèque de 20 ans, révélation à Paris, n'a pas pu surfer sur sa première finale en Grand Chelem ni profiter du meilleur classement de sa carrière (14e mondiale en juillet). Elle s'est blessée quelques semaines après Roland-Garros, juste avant son entrée en lice à Wimbledon. Éliminée dans la foulée au premier tour du tournoi londonien, elle n'avait plus rejoué depuis. Elle pointe actuellement à la 22è place du classement WTA.