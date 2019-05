Tennis : Berdych forfait pour Roland-Garros

Ancien No 4 mondial et pointant désormais 100e au classement ATP, Tomáš Berdych a déclaré forfait, mercredi, pour le tournoi de Roland-Garros, qui commence dimanche. Sur son compte Twitter, le joueur de tennis tchèque s’est dit « pas 100% prêt pour jouer de la manière dont (il) le veut ». « Je dois m'assurer de ne pas me blesser plus encore », a ajouté le Tchèque.

Souffrant régulièrement d’une blessure au dos, il avait déjà renoncé à tous les tournois de préparation sur terre battue. Agé de 33 ans, le Tchèque n’a disputé qu’un seul match depuis le mois de février.