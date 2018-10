Tennis : Andrea Hlaváčková et Barbora Strýcová vainqueurs du double à Pékin

Andrea Sestini Hlaváčková et Barbora Strýcová ont remporté en double le tournoi de Pékin, grâce à leur victoire ce dimanche en finale face à la Canadienne Gabriela Dabrowski et à la Chinoise Xu Yi-fan. La paire tchèque remporte ainsi son deuxième succès, après celui obtenu à New Haven.

Lors des cinq dernier tournois auxquels elles ont participé, Andrea Sestini Hlaváčková et Barbora Strýcová ont atteint la finale à quatre reprises. "Nous sommes très heureuses. Nous jouons toujours très bien en Chine et nous ne savons pas pourquoi", a déclaré la seconde à l'issue de la partie.