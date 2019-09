Tempête : 30 000 foyers privés d’électricité

Quelque 30 000 clients des sociétés énergétiques ČEZ et E.ON restaient sans électricité ce lundi matin à cause du vent qui a soufflé très fort dans la nuit de dimanche à lundi. Les pompiers ont à leur actif des centaines d’interventions, notamment en Bohême centrale et du Sud. Le trafic restait suspendu sur plusieurs ligner ferroviaires ce lundi matin, en raison d’arbres tombés sur les rails.

Des rafales à 157 km/h ont été mesurées à Sněžka, montagne la plus élevée du pays. A Prague, le vent a soufflé à 68 km/h. Les services de météorologie mettent en garde contre de nouveaux vents violents dans la journée de lundi.