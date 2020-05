Technologie 5G : Prague et Washington signent une déclaration commune

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš et le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo se sont entretenus au téléphone mercredi et ont approuvé une déclaration commune concernant la sécurité autour du développement de la technologie 5G pour l'internet mobile. La 5G est l'enjeu d'âpres débats, notamment à cause de la présence d'acteurs chinois influents sur ce marché.

"Avec nos alliés tchèques nous ferons face aux menaces à notre sécurité collective", peut-on lire sur le compte Twitter de Mike Pompeo. Le chef du gouvernement et le Secrétaire d'Etat ont tenu à marquer ensemble le 75e anniversaire de la libération par les troupes américaines de la Bohême de l'Ouest, le 7 mai 1945.