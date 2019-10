Suite à la polémique, la société de crédits à la consommation Home Credit se retire du partenariat avec l’Université Charles

La société de crédits à la consommation Home Credit a annoncé qu’elle se retirait du partenariat signé avec l’Université Charles début octobre. L’institution universitaire s’est retrouvée au cœur d’une polémique après la lettre ouverte de la Faculté des lettres qui critiquait la signature de cet accord, estimant que ce dernier mettait à mal l’image publique de l’université. La polémique avait enflé depuis, des centaines d’étudiants et d’employés de l’Université Charles ayant appelé le recteur a renoncé à ce partenariat.

Début octobre, le groupe PPF, dont fait partie la société Home Credit, a signé un accord de trois ans avec l’Université Charles de Prague, accord qui prévoit un soutien à hauteur de 500 000 couronnes par an, à destination notamment de la Faculté de mathématiques et de physique et de l’Institut des études économiques de la Faculté des sciences sociales. PPF est un groupe financier dont l’actionnaire majoritaire est le milliardaire Petr Kellner, première fortune de République tchèque.

Conseiller municipal à la mairie du Ve arrondissement de Prague, Adam Rut (Pirates) a lancé une collecte publique sur Facebook, afin de rassembler la somme d’1,5 million de couronnes que la société de crédits avait prévu d’accorder à l’université sur trois ans, avec pour objectif d’inciter celle-ci à se retirer de l’accord.