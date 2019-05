Succès à Colombes pour Matěj Forman et son Imaginarium

"Des dizaines voire des centaines de visiteurs par jours", se félicite selon l'agence ČTK Samia Doukali, la secrétaire générale de l'Avant Seine, le théâtre de la ville de Colombes qui abrite l'exposition interactive Imaginarium orchestrée par l'artiste tchèque Matěj Forman.

Ouverte depuis mi-avril jusqu'au 11 mai, cette installation à quelques kilomètres de Paris est dans la veine des spectacles conçus par Matěj et son frère jumeau Petr, fils du réalisateur Miloš Forman.

Une douzaine de personnes ont participé au projet. Le magazine Telerama a attribué trois T à l'expo et particulièrement apprécié les boîtes mécaniques conçues par Pavel Macek. "La petite échelle de représentation rend encore plus spectaculaire le travail minutieux de Pavel Macek, exceptionnel sculpteur sur bois, illustrant ainsi le bel esprit de l’exposition Imaginarium : 'A chacun de jouer et de s’émerveiller'", peut-on lire dans l'hebdomadaire culturel français.