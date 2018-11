Sting et Shaggy en concert ce vendredi à Prague

Le musicien britannique Sting et le chanteur jamaïcain Shaggy se produisent ce vendredi soir à la salle du Forum Karlín à Prague. Les deux artistes joueront les morceaux de leur album commun 44/876, sorti au printemps dernier et dont le titre fait référence aux indicatifs téléphoniques de leurs deux pays, et des tubes de leurs répertoires respectifs.

La tournée des deux hommes passent par seulement trois villes centre-européennes. Outre Prague, leurs fans peuvent les découvrir en Pologne Łódź et à Gdańsk. Sting est un habitué de la capitale tchèque. Il y était la dernière fois en juin 2017 pour le festival Métronome.