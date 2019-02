Sport : Tomáš Bank et Ronen Ginzburg ont été élus entraîneurs de l’année en République tchèque

Chargés de la préparation respectivement de la skieuse et snowboardeuse Ester Ledecká et de l’équipe de République tchèque de basket, Tomáš Bank et l’Israélien Ronen Ginzburg ont été élus « Entraîneurs de l’année 2018 » lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Prague cette semaine. L’enquête était organisée par l’Union des entraîneurs professionnels du Comité olympique tchèque. Les deux hommes sont arrivés en tête dans les catégories « sports individuels » pour le premier et « sports collectifs » pour le second.

Tandis qu’Ester Ledecká, qui a été élue Sportive de l’année en décembre dernier, a créé la sensation aux Jeux de Pyongchang en février 2018 en devenant la première femme à être sacrée championne olympique dans deux sports différents, la Reprezentace de basket s’est, elle, qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde, qui se tiendra en Chine en septembre prochain, pour la première fois depuis 1982.