Sport : les organisateurs des courses en plein air appellent le gouvernement à plus de souplesse pour cet été

Les organisateurs de différentes importantes manifestations sportives organisées en République tchèque ont lancé un appel au gouvernement à autoriser la tenue des événements prévus en plein air et destinés au grand public au plus tard à compter du 15 juin prochain. Baptisée « Za zdravé Česko » - « Pour une Tchéquie saine (en bonne santé) », cette initiative vise à permettre l’organisation des diverses épreuves de course à pied et cyclistes prévues cet été et cet automne.

Parmi le signataires figurent notamment les sociétés RunCzech, organisatrice notamment du marathon et du semi-marathon de Prague, RunTour, Běhej lesy (Cours dans les forêts) ou encore celle organisatrice des 50 kilomètres des monts Jizera (Jizerská padesátka). Plus de 2 000 personnes ont signé cet appel, dont l’ancienne championne olympique de ski de fond Kateřina Neumannová et plusieurs médecins reconnus. Ses initiateurs estiment être en mesure de respecter les mesures d’hygiène les plus strictes pour permettre la tenue des manifestations.