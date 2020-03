Sport : le marathon de Prague et le meeting d’Ostrava reportés

Plusieurs événements sportifs organisés chaque année en République tchèque ont été reportés par leurs organisateurs, mardi, en raison de la crise du coronavirus. Après le semi-marathon, qui devait se tenir fin mars, le marathon de Prague ne se tiendra pas non plus le 3 mai prochain. Aucune date de remplacement n’a encore été annoncée, diverses possibilités sont à l’étude dans un calendrier international surchargé. Le semi-marathon se courra, lui, le 6 septembre, si l’évolution de la situation le permet.

Le meeting d’Ostrava, qui est la plus grande réunion d’athlétisme organisée en République tchèque et figure cette saison au programme du World Athletics Continental Tour Gold – soit la série d’épreuves la plus importante après la Ligue de diamant - ne se tiendra pas non plus le 22 mai et a été reporté au 8 septembre.