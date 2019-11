Soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat terroriste, un ressortissant slovaque condamné à 6 ans et demi de prison

Soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat terroriste, un ressortissant slovaque a été condamné à 6 ans et demi de prison par le tribunal municipal de Prague, et expulsé de République tchèque pour une durée indéterminée. Dominik Kobulnický se serait converti à l'islam en 2015 et, avait, selon les enquêteurs, partagé sur sa page Facebook du contenu faisant la promotion de l'organisation de l'Etat islamique ainsi que de l’Émirat du Caucase.

Les policiers avaient découvert chez lui des produits chimiques permettant de concevoir des explosifs ainsi que des vidéos expliquant comment fabriquer une bombe. Le suspect a toujours nié toute intention terroriste et a réaffirmé au tribunal avoir voulu produire des feux d'artifice en vue de la Saint-Sylvestre. La décision de justice de ce vendredi est susceptible d’appel.