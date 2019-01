Sortie d’un livre sur Jan Palach, auquel ont collaboré les lycéens de Mělník

Les élèves du lycée de Mělník, en Bohême centrale, ont collaboré à un ouvrage dédié Jan Palach. Ils l’ont présenté ce jeudi lors d’une conférence de presse organisée à Mělník. Intitulé « Spolužák Jenda » (Notre ami Jenda), le livre sortira le 16 janvier prochain, à l’occasion du 50e anniversaire de l’immolation par le feu de l’ancien étudiant tchèque sur la place Venceslas en signe de protestation contre l’occupation de la Tchécoslovaquie par l’armée soviétique. Jan Palach a fréquenté le lycée de Mělník, qui porte d’ailleurs son nom, entre 1963 et 1966.

Composé de souvenirs et témoignages, recueillis par un groupe d’élèves de Mělník et de leur professeure de tchèque, le livre est consacré à l’enfance et adolescence de Jan Palach.

Plusieurs événements seront organisés mercredi 16 janvier à Mělník pour rendre hommage à Jan Palach. Par ailleurs, une exposition lui sera consacrée à l’Hôtel de ville.