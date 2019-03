Sortie du film The Glass Room, adaptation du livre de S. Mawer

Le film adapté du roman The Glass Room (Skleněný pokoj en tchèque, Le Palais de verre en français) sort ce jeudi dans les salles tchèques. La première était organisée mardi soir à Brno en présence de l'équipe du film et de son casting international, dont fait notamment partie la Néerlandaise Carice van Houten (connue pour son rôle dans la série Game of Thrones).

Ecrit par le Britannique Simon Mawer, présent également à Brno pour l'occasion, The Glass Room a pour cadre la célèbre Villa Tugendhat de Brno, où a en partie été tourné ce nouveau long-métrage réalisé par le Tchèque Julius Ševčík.